Selena Gomez sorprende al protagonizar programa de cocina

Durante esta cuarentena muchas personas han decidido convertirse en sus propios chefs, experimentando con platillos en su cocina. Y una de las celebridades que se ha sumado a esta tendencia es Selena Gomez.

La cantante decidió hacerlo como un proyecto sobre estilo de vida, programa de cocina que se estrenará en la plataforma de HBO Max y como todos los proyectos que participa Selena este tiene un fin benéfico, ya que cada emisión se dedicará a las organizaciones que ayudan al suministro de alimentos.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que Selana hizo este anuncio, donde compartió una lista de Spotify como parte de la promoción del proyecto donde la portada de esta lista aparece comiendo un platillo de espagueti, confesando que es uno de sus platillos preferidos.

So excited about my cooking show with @hbomax!! Will obviously be listening to this playlist 🥰🍝 https://t.co/9QETV3AfcW

— Selena Gomez (@selenagomez) May 5, 2020