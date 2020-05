Difunden amarre en TikTok y genera millones de reproducciones

Este lunes durante la emisión de un capítulo de ‘Masterchef’ en España, contó con la eliminación instantánea de una participante quien presentó una perdiz sin desplumar como su plato.

Se trata de Saray una mujer transexual de 27 años y de ascendencia gitana que causó consmoción, sorpresa y horror al presentar al ave de esa manere, incluso Jordi Cruz, uno de los chefs del espacio aseguró que es el mayor error que han cometido al permitirle la entrada al programa.

“Que me faltes el respeto a mi, que lo has hecho; que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho; que le faltes el respeto al programa y a los 28 mil candidatos a entrar a estas cocinas evidentemente no se puede hacer”, dijo Cruz mientras tomaba el cadáver del pájaro, sin permitirle hablar ni una sola palabra mientras la reprendía.