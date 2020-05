Eliminan a cocinera en ‘Masterchef’ de España por presentar un pájaro sin desplumar

Un hombre fue arrestado por la policía de Florida, después de que personal de Disney lo encontrara acampando en una isla del parque.

De acuerdo a medios locales, el sujeto pasó una semana en el parque, el cual se encuentra cerrado a causa de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial debido al coronavirus.

El sujeto de 42 años, identificado como Richard McGuire, señaló que no sabía que estaba prohibido pasar, aunque existen los debidos señalamientos en el parque de diversiones. En su declaración el hombre dijo que se quedó en la atracción ‘Discovery Island desde el lunes o martes, debido a que le parecía estar en un “paraíso tropical”, incluso negó escuchar agentes a pie, bote y helicóptero.

Agentes de la marina del condado Orange en Bay Lake le decían al sujeto que estaba haciendo algo prohibido, el personal de seguridad del parque declaró que el jueves el hombre usó un bote de la compañía a pesar de existir señalamientos del acceso prohibido, por lo que representanres de Disney World levatarán cargos por allanamiento.

Orange County Sheriff’s deputies found Richard McGuire on Disney’s Discovery Island on Thursday. He said he’d been there since Monday or Tuesday and had planned to camp there for a week, according to an arrest report. https://t.co/E4o9L38gpp

