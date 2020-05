Ashley Graham presume su abdomen, tras dar a luz a su primer bebé

Médicos y [email protected] de todo el mundo están luchando cada día para salvar vidas y protegerse del COVID-19, a pesar de que no siempre son buenas noticias, recientemente una enfermera en Estados Unidos, en medio de su cumpleaños y la pandemia recibió una sorpresa de parte de Taylor Swift.

A través de redes sociales, se dio a conocer la historia de Whitney Hilton, quien es enfermera en el hospital McKay-Dee en Ogden, Utah y una gran fanática de la cantante quien ubicó a la valiente profesionista y decidió sorprenderla de manera remota.

I need to PUBLICLY THANK TAYLOR SWIFT @taylorswift & @taylornation13 @treepaine for sending me a box full of Merch & a PERSONALIZED LETTER from Taylor herself for my 30th birthday/for going to NYC 🗽to help as a nurse. This was quite literally the BEST DAY OF MY LIFE. 😍 pic.twitter.com/FqGMsZGixs

— LOVE(r) Whitney (@TaNnEytWiT) May 3, 2020