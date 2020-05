Alejandro Speitzer le manda romántico mensaje a Ester Expósito

Nuevamente Frida Sofía está dando de que hablar, luego de ofrecer una entrevista a una revista de circulación nacional, donde afirma que Alejandra Guzmán no ha parado de consumir sustancias ilícitas durante y después de su llegada.

Aparentemente la cantante fumaba mariguana cuando estaba esperándola y el primer recuerdo de Frida con su madre es cuando supuestamente la drogaba sin querer, hecho que ha lamentando desde este momento y hasta ahora.

Frida declaró que además de fumar mariguana, también consumía cocaína durante su embarazo y ella conoció esas historias.

En las declaraciones, volvió a confirmar que su mamá, no corre con ninguno de sus gastos y que luego de haberla cuidado toda su vida, no planea volver a hacerlo, debido a que vivió cientos de cosas al verla drogándose y tomando.

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”, detalló la también cantante.