Vanessa Hudgens trata de hacer un reto de Tik Tok junto a su hermana

El protagonista de ‘Venom’ ha causado controversia entre sus más fieles seguidores al compartir algunas imágenes no oficiales de su personaje, en las que mata al superhéroe arácnido.

Aunque no se sabe la razón por la que lo está haciendo, muchos usuarios de las redes sociales sospechan que lo hace como estrategia para generar polémica entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel y es que como sabrás la fecha de lanzamiento de ‘Venom: Let There Be Carnage’ fue atrasada para junio del próximo año.

En su más reciente publicación Tom Hardy compartió un fan art del artista ‘ultraraw26’, en donde aparece el simbionte negro devorando la cabeza de Spider-Man. Incluso el mismo autor de la imagen escribió: “Entonces, en las noticias del drama hace unos días, @tomhardy compartió esta imagen de un Venom de aspecto muy hambriento que se disparó, masticando una araña roja y azul”.

Tom Hardy escribió como descripción de imagen: “Buen trabajo ultraraw26z” y posteriormente la eliminó. “Ahora el drama en este escenario es que terminó borrando la publicación debido a razones desconocidas. Tal vez fue demasiado PG para Instagram. Pero no creo que haya sido una especie de spoiler. Quiero decir, Sony está tratando desesperadamente de establecer el universo araña con todos sus personajes intactos. Entonces, ver algo así en una película nunca va a suceder. Pero podemos fantasear, ¿no?”, escribió el artista en la misma publicación.

Unos usuarios de Twitter han rescatado ambas imágenes como capturas de pantalla para demostrar que fueron publicadas desde el perfil oficial de Tom Hardy, quien no se ha pronunciado al resepecto.

Ayer fue la segunda ocasión en la que Tom Hardy compartió una fotografía de Venom comiéndose a Spider-Man, específicamente al Spider-Man de Tom Holland. No podemos evitar pensar que probablemente suceda un crossover en ‘Venom 2’. #Venom2 #SpiderMan pic.twitter.com/ZclMjWCX9P — Alexander Guerra Valencia (@AGuerrav) May 4, 2020

El filme ‘Venom: Let There Be Carnage’, se estrenará el 25 de junio de 2021.