Stephenie Meyer anuncia el lanzamiento de ‘Midnight Sun’

Fue hace 15 años que Stephenie Meyer estrenó la primera novela de ‘Crepúsculo’, la cual cuenta la historia de amor entre Bella Awan y Edward Cullen, todo contado desde la perspectiva de la protagonista.

Ahora ‘Midnight Sun’ contará la misma historia pero vista por los ojos del vampiro, pero además de esto con esta novela se ahondara en la vida de Eduard, antes de conocer a Bella, así como sus pensamientos y sentimientos.

‘Midnight Sun’ ya era un hecho desde que Stephenie terminó la saga de ‘Crepúsculo’ y los verdaderos fanáticos de la historia esperaban con ansias que llegara este libro, el cual saldrá a la venta en agosto.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG

— Good Morning America (@GMA) May 4, 2020