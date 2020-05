Director de ‘Chucky’ se quita la vida en Los Ángeles

Aunque casi todo el mundo se encuentra en aislamiento, la familia Derbez ha logrado viralizar cada uno de los vídeos compartidos en sus respectivas redes sociales y así lo demostraron una vez más a través de una reciente entrevista de YouTube difundida en el canal oficial de Alessandra Rosaldo.

La también cantante, se ha convertido en la primera esposa de manera oficial de Eugenio Derbez, y aunque todo aparentemente es perfecto, hubo un momento donde Aislinn salvó su relación, la cual aparentemente estaba por terminar.

A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) on Oct 19, 2019 at 4:39pm PDT

View this post on Instagram

En una emotiva entrevista a distancia, Alessandra recordó el momento en el que Aislinn fue clave para salvar su relación y que esta llegará al altar de la mejor manera y junto a sus tres hijos.

“Él necesitaba esa aprobación tuya para poder dar ese paso. Por eso lo digo siempre, me acuerdo y me vuelvo a emocionar porque sin tin esta historia de amor no hubiera tenido un final feliz que ha tenido, no estaríamos aquí; y no nos hubiéramos ido de viaje con los Derbez”, reveló la cantante de manera emotiva.