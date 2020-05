Ha*Ash hace una receta de cocina y sale mal

El actor perdió una larga batalla contra el cáncer y este sábado confirmaron su muerte a sus 56 años de edad.

Sam Lloyd, es un actor estadounidense que fue popularmente conocido por su personaje como el abogado Ted Buckland en la exitosa serie ‘Scrubs’. Fue Bill Lawrence quien confirmó el deceso a través de su cuenta de Twitter.

Spent the night watching clips of Sam (The songs! The greatest sweaty pratfall of all time!) Those who reached out, our “Scrubs family” appreciates it – he had the biggest heart of all of us. But now send all those good thoughts to his family. And to your own loved ones. #RIPTed

— Bill Lawrence (@VDOOZER) May 2, 2020