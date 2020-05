Caos en hospital de Ecatepec por familiares de pacientes con coronavirus que entraron a la fuerza

El actor, que le dio vida al Capitán América sorprendió la tarde de este viernes al abrir su cuenta de Instagram, todo por aceptar el desafío #AllinChallenge de Chris Pratt , quien es parte también del Universo Cinematográfico de Marvel.

En este reto, Chris Evans está nominado junto a Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth a quienes nombró ‘Vengadores Unidos’, como la frase que usan en el filme ‘Avengers: End Game’ cuando se enfrentan a Thanos.

Finalmente Evans decidió unirse a este reto, que han realizado otros famosos, en el que el objetivo es ofrecer algo a sus fans a cambio de donativos para ayudar a los más vulnerables por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Chris, decidió ofrecer juegos virtuales y una sesión de preguntas y respuestas en privado con los primeros ‘Avengers’.

Well I don’t think I can beat getting eaten by a dinosaur!! But how about playing some virtual games as well as a private Q&A with me and 5 of my closest friends named Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo and Jeremy Renner? https://t.co/8KDULGRhbC

Definitivamente para los fanáticos de Marvel esta oferta es una verdadera joya, pero lo que también emocionó a sus seguidores es que Chris decidió abrir su cuenta de Instagram, ahí explicó detalles del #AllinChallenge y desafió a los actores Sebastian Stan, Anthony Mackie y Billy Porter a sumarse a esta noble causa y seguir ayudando a los afectados por el COVID-19.

En las primeras horas de colgar su publicación Chris Evans alcanzó cerca del medio millón de seguidores y 233 mil ‘likes’ en este vídeo. Por cierto esta semana se cumplió un año del estreno de la última película en la que le dio vida al Capitán América.

Sharing #Endgame for the first time last year, with each and every one of you, was the most thrilling and rewarding moment in our careers. THANK YOU. We eagerly await the day that we can all be back together in a theater, sharing these experiences once again…#AvengersAssemble pic.twitter.com/c9tu7NzEaH

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020