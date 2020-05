Snoop Dogg y Banda MS por fin estrenan su colaboración llamada “Qué Maldición”

View this post on Instagram

Gracias a todos los que se arriesgan todos los días por nosotros. Todos podemos ser héroes. #quedateencasa #todossomosheroes Productor Musical: Ramón Arcos Bouchez @aguasantaprod Edición de Video: Jose Luis Ramos @bouqueh Guitarra Javier Calderón @soyelvalentino Cuerdas Milo Coello @milocoello