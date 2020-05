Juan de Dios Pantoja le dedica canción a Kimbely Loaiza y su hija Kima

Después de que Juan de Dios Pantoja anunciara que Kimberly Loaiza le pidió tiempo tras del escándalo que se desató a mediados de marzo, la influencer se había dado tiempo y dejó de interactuar con sus seguidores, sin embargo, poco a poco ha regresado a las redes sociales fue esta semana que compartió una publicación junto a Kima y el cantante reaccionó.

Por su parte JD Pantoja ha estado más activo tanto en Twitter como en su cuenta de Instagram y este fin de semana decidió lanzar una canción con vídeo que fue grabado desde la casa en la que se encuentra actualmente lejos de Kim y su hija Kima.

El clip se llama “Error” el cual decidió realizar como catarsis por lo que actualmente está viviendo, aunque muchos seguidores aseguran que todo fue planeado, incluso aseguran que está bajo un plan estratégico.

Pantoja confesó a través de una publicación de Instagram que en los últimos días no ha podido dormir y que esta canción es un detalle para su hija Kima y Kimberly, aunque también explicó era para sus fans.

“Este suceso marcó mi vida, es importante, siempre me ha gustado ser real, ser así franco, certero, no hice el vídeo para causar lastima, no me justifico, yo di la cara, admití que son mis errores y nada más, estoy reconociendo, no cualquiera lo hace, yo tengo esa valentía porque tengo que hacerlo, me gusta afrontar los problemas”, dijo en el siguiente vídeo dando más detalles del mismo.