Vadhir Derbez protagoniza clip junto a Lizbeth Rodríguez y desatan polémica

Esta mañana se dio a conocer que Irrfan Khan, conocido por sus actuaciones en ‘Slumdog Millonaire’ o ‘La Vida de Pi’, habría muerto en Bombay, tras complicaciones derivadas del extraño cáncer que padecía, mejor conocido como cáncer neuroendocrino, del que se enteró hace dos años.

Desde 2003, el actor alcanzó el reconocimiento y fama esperado en el cine indio y desde entonces adquirió popularidad en todo el mundo con algunas famosas cintas en Hollywood.

El actor tenía dos hijos, Babil y Ayan y desde 1995 estaba casado con Sutupa Sikdar, todos estuvieron pendientes de la salud de Khan, quien hace unos días perdió a su madre y este asistió al funeral de manera virtual, debido a la cuarentena decretada por el gobierno de la India.

Uno de sus últimos trabajos en el cine indio, se dio a conocer a pocos días de que India comenzara la cuarentena y llevaba por nombre ‘Angrezi Medium’, narraba las aventuras de un empresario que deseaba hacer todo para conseguir que su hija fuera a estudiar a Londres.

Hop on to the dreamy roller-coaster ride with this father-daughter duo as we bring to you the World Digital Premiere of #AngreziMedium only on @DisneyplusHSVIP! Watch now: https://t.co/DQsHL0vAsC#KareenaKapoorKhan @radhikamadan01 #DeepakDobriyal #DineshVijan #HomiAdajania pic.twitter.com/FfcWklzTMu

