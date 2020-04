Reportero transmite en vivo sin pantalones desde su casa

El reportero de la ABC News no se percató de cómo estaba acomodada su cámara durante la transmisión en vivo que realizó y definitivamente le jugó un mal momento que ya se ha viralizado.

Se trata del reportero Will Reeve quien realizó su enlace para el programa matutino ‘Good Morning América’, el cual fue un poco incómodo ya que apareció sin pantalones mientras trabajaba de manera remota desde su casa.

Esto ocurrió durante el programa del día de ayer martes, cuando daba la noticias de que en algunas farmacias entregaban los pedidos de sus clientes con la ayuda de drones, debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial.

This quarantine is already affecting my vision, nobody sees something strange at the end? Or am I the only one who sees reporter Will Reeve without pants! pic.twitter.com/J9DDIRB6CF

— Alejandro Sanchez Botero (@AlejoSanchez626) April 28, 2020