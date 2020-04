Martha Figeroa menciona a ‘Venga la alegría’ en otro programa matutino

Hacer televisión en vivo no es fácil, en ocasiones la improvisación puede salir mal, tal como le ocurrió a la conductora Martha Figueroa quien mencionó al programa ‘Venga la alegría’ mientras estaba en otro matutino.

Algunos usuarios destacaron que un error le puede ocurrir a cualquiera, aunque esta equivocación al aire no pasó desapercibida y la han publicado en las redes sociales, sin embargo la conductora lo tomó con humor.

Fue mientras estaba en plena transmisión en vivo en el programa ‘Hoy’ que Martha promocionaba sin querer el programa ‘Venga la alegría’, al presentar una de las secciones del matutino junto a Galilea Montijo y Paul Stanley.

“Ojalá que todo el mundo esté bien. Sigamos con alegría, exacto, venga la alegría, no, hay que estar en alegría”, mencionó la conductora mientras no pudo evitar reírse de su error, mientras Montijo no pudo ocultar su rostro de sorpresa y al final terminaron riéndose todos.