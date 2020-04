Hijo de Karla Luna comparte conmovedor mensaje

Silvia Pinal salió recientemente de una operación de emergencia y por supuesto, luego de su accidente ofreció su primera entrevista a Maxine Woodside en ‘Todo para la Mujer’ en Radio Fórmula.

A través de los micrófonos del programa, la primera actriz confirmó que se encuentra bien y estable, así como lista para continuar con su vida de la mejor forma.

“La caída fue entrando a mi recámara. Se me pegó un pie, estaba caminando rápido y caí redonda. Me quedé ahí sentada porque caí muy fuerte. Llegó mi secretaria y me levantaron, me dolía la rodilla porque me di un golpetazo pero aquéllos”, declaró la actriz con enorme alegría.