Esposo de Victoria Ruffo habla sobre la burla de Eugenio Derbez

Aparentemente a pesar de que no hay una buena relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, el esposo de la actriz Omar Fayad afirma que no existe ninguna controversia y así lo dejó al descubierto en una reciente entrevista para ‘Suelta la Sopa’.

Cuando el gobernador de Hidalgo, fue diagnosticado con COVID-19, el comediante utilizó el momento para afirmar que había sido su personaje de ‘El Diablito’ quien contagió a Omar Fayad al abrazarlo, hecho que hizo reír a unos y recibió la critica de algunos usuarios.

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on Apr 7, 2020 at 7:51pm PDT

View this post on Instagram

“La verdad es que lo tomé, me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto. Yo llevo una magnífica relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo”, dijo el político quien resaltó su relación con José Eduardo Derbez.