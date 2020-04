El Pentágono confirma el avistamiento de ovnis

Durante la noche del 27 de abril, el Pentágono publicó oficialmente tres vídeos cortos que daban a conocer el avistamiento de objetos voladores no identificados que fueron grabados en 2004 y 2015.

Dos de los vídeos muestran las reacciones de quienes grabaron estas grabaciones, aunque se especula también que podría ser un dron.

Aunque muchos especularon sobre la falsedad de estos clips, fue el Pentágono que reaccionó y confirmó la veracidad de los vídeos, a través de la portavoz del Pentágono Sue Gough.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos vídeos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible (…) y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”, declaró.