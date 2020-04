Confirman la muerte del actor Aarón Hernán

A través de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez confirmó que estrenaría un podcast llamado: ‘La Magia del Caos’, una sincera radiografía de cada miedo y de como logró superar cada obstáculo y para convertirse en la persona que es ahora.

Sin embargo, ha llamado la atención una supuesta condición que puso a Mauricio Ochmann porque temía separarse del actor en ese momento si daban un paso más hacia el altar.

“El aprendizaje, que nos dejemos de pelear con el caos, con el dolor, con la incertidumbre, que dejemos de estar buscando todas las maneras posibles de como evitarlo y como evadirlo y másbien empezar a aceptarlo a integrarlo y a darnos cuenta que ese tipo de experiencias son las que realmente nos ayudan a crecer a transformarnos y a convertir todo esoque nos incómoda en otro tipo de sabiduría (…) la parte de una separación es de las cosas que más me daban pánico en la vida, tener que enfrentar una separación. Me acuerdo perfecto que dije, con este me casé para toda la vida, una vez hasta le dije a Mauricio:’Yo me embarazo, pero si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida y la vida nos confronta”, declaró la actriz entre risas, ya que ha madurado y ha logrado superar cada miedo, aprendido de cada una de sus experiencias.