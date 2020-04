Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se habrían separado

Un pequeño de ocho años le escribió una conmovedora carta al actor Tom Hanks, contándole que sus compañeros de clase lo molestan por llamarse Corona, nombre que antes de que se desatara la pandemia por el COVID-19, le gustaba mucho.

Corona a De Vries, es originario del sur de Australia de la región Gold Coast y en su carta detalló a Hanks que se encuentra muy triste por el bullying que le hacen sus compañeros de la escuela.

“Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus. ¿Están bien? Me encanta mi nombre, pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así”, se puede leer en la carta que Corona escribió el 6 de abril.