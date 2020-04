Paulina Dávila comparte sexy foto sin sostén

Recientemente se estrenó la segunda temporada de ‘La Reina del Sur’, serie que protagoniza Kate del Castillo y la cual ha sido un éxito en Telemundo, por ello la actriz habló de la posibilidad de una tercera temporada.

Fue durante una entrevista que ofreció Kate para el Diario NY, en la que explicó que estaría muy contenta de volver a ponerse en la piel de Teresa Mendoza, esto si es que la audiencia lo pide.

“Se ha hablado de una tercera temporada, pero realmente no se ha confirmado. Estaría bueno que los fans la pidan. A mí me encanta ese personaje. Yo me divierto como enana haciéndolo y le tengo un cariño especial. A la primera temporada le fue increíblemente bien. Y a la segunda nunca me esperé que le fuera a ir todavía mejor. Es una locura”, expresó Kate.