Issa Vegas confiesa que sufrió desordenes alimenticios

La modelo argentina, mandó un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram donde manifestó su opinión sobre los estereotipos de belleza que siguen las más jovencitas y cómo puede alterar la salud con desordenes alimenticios.

En sus historias breves, Issa Vegas, quien actualmente se encuentra estudiando para convertirse en licenciada en fitness, ha compartido cómo han sido sus cambios, incluso ha informado a sus fieles seguidoras que desde hace más dos años entrena para mantener cuerpazo.

Este martes causó polémica al criticar que se siga buscando un estereotipo de belleza con la extrema delgadez y usó el vídeo de la actriz española, Ester Expósito para hablar del tema, asegurando que la imagen de la protagonista de ‘Élite’ no es sano.

Más tarde borró la historia breve y continuó su argumento compartiendo un vídeo en el que aparecen Danna Paola y Ester Expósito, para criticar la edición que le realizaron a la actriz mexicana en la publicación de Cosmopilitan.

Issa siguió con ejemplos de los estereotipos que piden en pasarelas como el ‘Victoria’s Screts’, además de la publicidad en la moda dirigida a niñas y después habló de sus problemas alimenticios compartiendo una imagen de cómo lucía antes, en donde se ve sumamente delgada.

Aunque no es la primera ocasión que Issa muestra su pasado, incluso siempre habla de la salud en la alimentación y actualmente encuentra mucha superación personal entrenando fuertemente, los resultados hablan por sí solos.

Este fue el mensaje que mandó en su cuenta de Instagram junto a las siguientes fotografías: “Los estereotipos son una 💩 Dejémonos de comparaciones y de querer ser como alguien en la vida, lo MÁS importante que tenemos en esta vida es nuestra salud, si nos la quitan no hacemos nada. Dejemos de ver si tenemos un rollito, pocas pompis o si tenemos demasiadas. Tu mejor versión siempre será estar saludable, y saludable no es estar SÚPER delgada como las modelos, actrices u influencers , no es estar gordi buena , o con sobre peso, no es ser un atleta de alto rendimiento. Tu mejor versión es cuidarte, comer balanceado, entrenar para estar y sentirte bien. Estamos en una sociedad en donde se viraliza una actriz muy delgada o una modelo son sobre peso en las pasarelas. ¿Qué estamos enseñando a las niñas y adolescentes? Hagamos conciencia”, escribió Issa.