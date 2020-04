Así fue la emotiva felicitación de Andrea Legarreta por los XV años de su hija Mia

A principio de enero la talentosa hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín dio a conocer cómo quería celebrar sus XV años, dejando de lado la tradicional fiesta que se realiza en Latinoamérica.

En ese momento explicó que quería celebrarlo junto a su familia en un viaje: “Nos queremos ir de viaje, pero todavía no sabemos a dónde, pero sí quiero pasarlo con mi familia, en otro lugar, y estar los cuatro, eso es lo que más quiero”, al preguntarle sobre el destino ella respondió que aún no sabe pero que le gustaría ir a oriente: “Hace unos años nos fuimos a Japón y fue impresionante, y la verdad me gustaría volver”.

Lamentablemente por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial este viaje no pudo ser posible, sin embargo, la unión familiar está presente durante esta cuarentena y qué mejor manera que festejar junto a su familia.

Para felicitar a su hija, Andrea escribió una emotiva carta en su Instagram junto un collage: “Hoy cumples 15 Mía hermosa. Tu vida es uno de los regalos más hermosos, mágicos, entrañables e invaluables que Dios nos pudo hacer jamás. Te soñamos y te amábamos antes de tu llegada, te imaginamos tantas veces. Anhelamos tu presencia desde lo más profundo de nuestras almas (Sólo Dios sabe cuánto). Y después de varios intentos, días esperando la noticia de que vendrías e ilusiones que se desvanecían cada mes”, escribió Legarreta en la carta.

Continuó con la carta describiendo cómo fueron los momentos previos a su llegada: “Meses que se hicieron años, sonrisas de esperanza que se volvían lágrimas de frustración. Y de pronto entendimos esas frases de: ‘El tiempo de Dios es perfecto’. ‘Dios sabe por qué hace la cosas’ y así fue el día que nos enteramos que nos habías elegido y estabas en camino. Uno de los días más maravillosos de nuestras vidas. Lágrimas de felicidad y una sonrisa que no conocíamos instalada en nuestros rostros. Nos cambió hasta la mirada. Fue tan bello sentir la felicidad de otros por tu llegada. Buenos deseos que llovían hasta de personas a las que no conocíamos. Bendiciones por todos lados. Y el día que nos vimos reflejados en tus dulces ojitos por primera vez, la textura de tu piel cuando te di el primer beso no se me olvidará jamás”, escribió Andrea.

Explicó los sentimientos que vivió cuando finalmente nació: “Lloramos como niños chiquitos en medio de tu mágica llegada. Uff que día. Felicidad, agradecimiento, incertidumbre, risas y lágrimas de amor desbordante. Y el anhelo de ser los mejores papás para nuestra Mía. Celebramos cada instante de tu vida, lo hermosa que eres por dentro y por fuera. Tu risa y dulzura, el brillo de tus ojos que hablan por ti, tu gozo por la vida y tu bondad, tu hermosa voz que nos acaricia el alma y los oídos TODOS los días”.

“Esa voz que sin duda te llevará tan lejos como sueñas. Eres especial, generosa, agradecida y amable. Amo tu capacidad de comprender, perdonar, aprender y crecer.Dios bendiga cada instante de tu existencia. Tú y tu hermanita dan un sentido hermoso a nuestra vida. Anhelo que seas feliz y que Dios te llene de salud y fortaleza física y emocional. Sigue luchando y creyendo en tus sueños y jamás dudes de tu valor. Siempre estaremos para ti. Más allá del tiempo y la distancia, más allá de la vida. Dios te bendiga siempre. Soy muy feliz de ser tu mamá. Te amo, que no se te olvide NUNCA”, finalizó el escrito que emocionó a sus seguidores en Instagram.