Anahí se viraliza al compartir su receta para hacer enfrijoladas

El reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas a través de su canal personal en YouTube compartió una entrevista con una modelo cubana que confesó que Maluma la obligó a estar en un trío junto a Pipe Bueno, su mejor amigo.

La modelo fue identificada como, Grettel Dordado y confesó que vivió un hecho traumático hace 4 años durante una fiesta en Cancún, donde el cantante ofreció un concierto en esta ciudad, sorprendiendo a fanáticos y a detractores.

A post shared by MALUMA (@maluma) on Apr 11, 2020 at 2:56pm PDT

View this post on Instagram

Existe un vídeo donde Grettel aparece en el escenario como relata, mientras Maluma le canta al oído, confirmando que la historia que ha contado al periodista podría ser verdad.

Más tarde, la modelo fue invitada a una fiesta privada con el cantante y tuvo relaciones con este, hasta que aparentemente Maluma la obligó a estar con ‘Pipe’, mejor amigo de este.

A post shared by Pipe Bueno (@pipebueno) on Mar 24, 2020 at 5:02pm PDT

View this post on Instagram

“Yo no quería, yo estaba ilusionada con él (Maluma) no con ‘Pipe’, él me obligó a estar con ‘Pipe’ porque yo no quería”, declaró la modelo quien afirmó que en ese momento estaba tomada y al no encontrarse en sus cinco sentidos decidió actuar sin pensar.

Aunque el vídeo aparecía en el canal del periodista, ahora la entrevista ha desaparecido luego de viralizarse por la red.

“En eses momento no sabía lo que hacía, no me sentí bien, me sentí usada, y literal decepcionada de todo porque nunca esperé eso de él. Fue horrible. No te tienen que obligar si tú no quieres”, declaró y más tarde, entre lágrimas aseguró que fue amenazada por el equipo del reguetonero por el terrible momento que había vivido.