A días de dar a luz, Hanna de Ha*Ash muestra su pancita de embarazo

Después de que Juan de Dios Pantoja publicara un vídeo en el que daba su versión tras toda la polémica que se desató el viernes pasado en la que se destapaban supuestas infidelidades a Kimberly Loaiza, Lizbeth Rodríguez respondió con una advertencia.

En este clip titulado ‘Caso cerrado’, Lizbeth cuestiona las razones de JD Pantoja para responder con un clip editado y asegura que toda la polémica habría terminado desde el principio si él hubiera dicho todo eso y hubieran dejado de atacarla, retarla y llamarla mentirosa.

También dijo que ella no filtró ningún vídeo y lo único que le mandaron fue un screenshot que fue el que publicó en Twitter, recalcó que jamás destruiría la carrera y familia de nadie, pero que siempre se defendería, en este caso de las burlas de Kevin Achutegui.

Pero sostuvo que entre Kevin y Pantoja pasó algo: “Tú lo sabes Kevin y Juan que pasó, al final del día son cosas suyas, pero si se me hizo feo el engaño, esa traición, no fue directamente para mi, le estaban viendo la cara a alguien… pido una disculpa, si Kim se vio afectada de alguna manera, en ningún momento fue mi intención atacarla, al contrario”, más tarde, Kimberly le respondió a través de Twitter.

Lizbeth puedes seguir burlándote de mi el tiempo que quieras, compartiendo publicaciones donde me humillan, pero yo no te pagare con la misma moneda, porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres y yo no soy una mujer como tú.

Finalmente, Lizbeth manifestó su preocupación por lo que podría pasarle ya que puntualizó que JD Pantoja está amenazando a varias personas cercanas a ella y teme por su seguridad.

“Si algo me llega a pasar, digo, afortunadamente ahorita no estamos saliendo de nuestra casa, pero si algo me llega a pasar o me pasa, lo culpo públicamente, porque está amenazando a muchas personas, yo no confío en esa persona”, expresó.