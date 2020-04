Danna Paola se viraliza por sus sexys movimientos de cadera al ritmo de J Balvin

Después de que se difundieran lo vídeos íntimos de JD Pantoja a través de Twitter, la joven involucrada en uno de estos clips decidió romper el silencio tras ser hostigada por usuarios de las redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que en sus historias, que la joven identificada como Phany Hernández pidió que la dejaran en paz, incluso le mandó un mensaje a Lizbeth Rodríguez, quien compartió un tuit, en el que mostraba una supuesta historia en la que Phany le pedía perdón a Kimberly, sin embargo, todo parece indicar que esa cuenta era falsa.

“Yo confíe en ti cuando te permití grabar ese vídeo y ahora todo mundo lo está viendo, me siento violentada y atacada. He borrado todos mis post por miedo a que me ataquen, por favor te pido que te encargues de borrar todo, es todo lo que pido y Kimberly te pido un millón de disculpas”, se lee en la supuesta historia.

Porfavor! No ataquen a la chica, ella solo cometió un error, confiar en un “hombre” A veces hacemos cosas tontas por amor! Y niños! Ella no le debía “respeto” a alguna pareja! Mantengan a su familia alejada de esto porfavor! Si quieres denunciar,yo te apoyo! pic.twitter.com/gxsxy9ukU7

Por su parte Phany colgó unas historias pidiendo que no se metan con su hija, ya que los usuarios de las redes han comenzado a crear especulaciones sobre las fechas en las que ocurrió el vídeo y dicen que la hija de Hernández es de JD, basándose en el look de Pantoja y fechas de publicaciones de Kimberly, asegurando que cuando el clip fue grabado cuando Kim y Juan estaban juntos por lo que refuerza la infidelidad.

“Como les encanta joder a la gente verdad. He pasado por cosas peores, así que me vale verga lo que digan, bye no me molesten. La Lizbeth bien preocupada por Kimberly y yo que no mames. No se fijan en el daño que pueden causar a los demás”, escribió en sus historias.