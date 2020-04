Aislinn Derbez burla censura en Instagram y publica foto en topless

La actriz sorprendió a sus casi 10 millones de seguidores al compartir una fotografía en la que aparece promocionando un nuevo podcast que realizará para hablar con especialistas en salud mental y medio ambiente.

Pero para hacerle promoción Aislinn decidió hacerlo con arte en su cuerpo y gracias a Lucia Dami, una artista que resalta la belleza natural con lineas doradas.

“Mi papá siempre stalkea mis fotos y me va a regañar por andar semi encuerada en Instagram”, escribió Aislinn como descripción a la publicación que acumuló cerca de 670 mil ‘me gusta’ en la plataforma.

“Aprovecho su atención para contarles algo muy importante estoy a una semana de estrenar un proyecto que para mí es de los más importantes de mi vida (si no es que el más) ‘La magia del caos’ es una multiplataforma liderada por mi nuevo Podcast donde hablaremos con especialistas sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc. dónde precisamente nos aventuraremos a comprender cómo es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. ¿Será que se puede transformar la incertidumbre, el caos y el dolor en esa magia que tanto anhelamos en nuestras vidas?” escribió también Aislinn en el pie de foto.

Esta nueva plataforma estrenará el próximo jueves 23 de Abril y los seguidores que quieran enterarse de estas reflexiones pueden suscribirse en a través de la página ‘La magia del caos‘.

Aislinn se ha concentrado durante el último año en emprender y lo ha hecho de maravilla, recientemente confesó que la cuarentena la está pasando junto a Kailani sin alterar su rutina ya que trabajaba desde casa cuando comenzó con sus proyectos y que incluso se canceló una producción que comenzaría antes de la pandemia.

Entre otras cosas, Aislinn participó en el más reciente vídeo de José Eduardo Derbez, donde reveló muchos secretos de su familia.