Zac Efron decepciona a sus fanáticos, por no cantar en el reencuentro de ‘High School Musical’

Luego de casi 12 años, el elenco original de ‘High School Musical’ decidió reunirse para levantar el ánimo de sus seguidores y miles de personas en todo el mundo con su emblemática canción “We’re all in this together”.

La reunión se llevó acabo a través de la ABC y por supuesto corrió a cargo de un hashtag que se volvió en el favorito de cientos de fanáticos en la red.

Kenny Ortega, director del musical dio a conocer que se trataba de una oportunidad para cada uno de los seguidores quienes pedían a gritos esta reunión y que a pesar de todo agradecieron el buen gesto de cada uno de los actores que entraron a este reencuentro virtual.

Sin embargo, Zac Efron decepcionó a cada uno de los seguidores del musical, debido a que el actor simplemente apareció para presentar a quienes fueron sus amigos y compañeros.

Esta decepción fue el origen de miles de memes que quedaron con el corazón roto al ver la escasa presentación de Zac, provocando indicación en todos ellos.

Todos esperando a Zac Efron cantar y solo presentó al elenco No es T de Troy, esto fue T de Traición #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/NX9j72KJkV — Miriam (@Miriamee_) April 17, 2020

Yo después de ver que Zac Efron solo presentó al elenco de HSM, y no canto con ellos.#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/wXlFGd2m6N — macariodguez (@macariodguez) April 17, 2020

nos hemos tragado todo el stream para que Zac Efron no cante en fin #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/QgsWzQuNzz — 🤠 (@m_isabel99) April 17, 2020

Al parecer la única forma de ver al actor junto al resto de sus compañeros es por medio de los vídeos que se encuentran disponibles en Disney.

¡Lástima!