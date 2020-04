LadyRata reaparece para disculparse con el niño

Hace unos días se viralizó el vídeo de un pequeño niño que mientras compraba limones perdía el dinero que le habían dado sus padres, esto debido a que una señora apodada como #LadyRata había robado el billete del infante.

El vídeo causo indignación entre todo el mercado que difundió el momento, además de miles de críticas hacia la mujer que ignoró al infante que buscaba el billete perdido.

Este día se ha dado a conocer que la mujer acudió este jueves a la frutería donde ocurrió todo en Apatzingán para pedirle a las personas que bajaran el vídeo de lo sucedido y disculparse.

#DeRedes #Michoacán La mujer bautizada en redes como #LadyRata acudió este jueves a la frutería "Estrella", dentro del mercado "Ignacio López Rayón" de Apatzingán, para disculparse por haber robado el billete de un niño, tras ser exhibida en redes. "No puedo dormir", dijo. pic.twitter.com/8tWtICbosS

Además trascendió que acudió con el padre del menor y el niño, identificado como Harry Bastian, para disculparse por el momento y pedir que bajaran el vídeo que la familia no subió a la red.

“Me pidió disculpas y me dijo borra el vídeo (…) Se le hizo fácil a la señora se arrepintió pero ahora sí que ya le pasó y esperamos que sirva para otras gentes que lo piensen antes de hacer algo así. Porque esas quemadoras cuestas, no yo no estoy molesto. Molesta y apenada la señora, pero pues ya pasó”, declaró el padre de Harry que a sus 7 años estaba confundido por las cámaras de televisión.