Shakira presume ahora el talento de su hijo mayor

Recientemente la cantante colombiana decidió compartir con sus más de 66 millones de seguidores en Instagram el talento oculto de su hijo Sasha, quien ha denotado su gusto por la fotografía, al realizarle una fotografía increíble a su mamá.

Y es que durante esta cuarentena Shakira ha disfrutado más la compañía de sus hijos y ahora mostró el talento de su hijo Milan quien realizó arte en playeras usando la técnica ‘tie dye’ y la cantante no dudó en usarla.

“Hoy con una camiseta tie dye que me hizo Milan!”, escribió en la postal en la que aparece con un look muy natural, mismo que no dudaron sus más fieles admiradores en llenarla de halagos.