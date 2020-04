Aseguran que Dua Lipa copió canción de Kimberly Loaiza

Recientemente usuarios de Twitter encontraron similitudes en una de las canciones del nuevo material discográfico de la cantante británica Dua Lipa, quien lanzó “Future Nostalgia” el pasado 27 de marzo con un tema de Kimberly Loaiza.

Se trata de un fragmento de la canción “No seas celoso”, el cual estrenó a finales del año pasado Kimberly y aseguran que es similar a una estrofa del tema “Good in bed” de Dua Lipa.

Incluso algunos usuarios señalan que Kimberly Loaiza quiere actuar de manera legal, aunque en realidad eso es solo un rumor, ya que por el momento la mexicana no se ha pronunciado al respecto.

El usuario @JuniorBercovich se encargó de colocar los fragmentos de ambas canciones para que los usuarios de la plataforma decidieran, la realidad es que muchos se burlaron sobre esta teoría.

Por supuesto que esto ha desencadenado una serie de memes.

Al parecer Dua Lipa PLAGIÓ totalmente la canción de Kim Loaiza “No Seas Celoso” Escuchen con atención como su canción “Good In Bed” es una completa copia! Me informan que Kimberly ya está hablando con su abogado para encarcelar a Dua. ¿Qué opinan al respecto? pic.twitter.com/lCuI1D76Fq

Yo cuando me enteré de que Kimberly Loaiza quiere demandar a Dua Lipa por PLAGIO jajajaja no mameeeees babosa pic.twitter.com/1jRc9XVadD

imagine thinking dua lipa actually copied kimberly loaiza lmaooo, only like 5 people listen to her https://t.co/c598fEtWpC

