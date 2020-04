‘Guardianes de la Galaxia 3’ y ‘The Suicide Squad’ se estrenarán este año y sin retrasos

Aunque algunos estrenos de películas, han quedado retrasados y han sido pospuestos, aparentemente no todo son noticias malas en esta época y así lo confirmó, James Gunn, director oficial de ‘Guardianes de la Galaxia 3’, quien a través de Twitter anunció que ninguno de los dos estrenos más esperados se verá afectado por la pandemia.

Usuarios decidieron preguntarle qué iba a pasar con el estreno de ‘The Suicide Squad’, momento que respondió con la mejor actitud, contagiando de buenas noticias el time-linea de Twitter.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3

— James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020