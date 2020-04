Esta es la respuesta al nuevo desafío que puso de cabeza a las redes sociales

Si pensaste que el reto viral del vestido y los tenis había quedado atrás, ahora mismo se vuelto ha difundir con rapidez un audio, el cual está dividiendo por completo las respuestas de los usuarios de las redes sociales.

Aunque, el audio se difundió en mayo de 2018 se volvió a viralizar y existe una respuesta por parte de su creador a la gran incógnita, primero que nada escucha el audio, ¿qué es lo que realmente escuchas? ¿Yanny o Laurel?, los dos nombres se pueden oír en el siguiente audio extraído de Instagram que se hizo viral en redes por Reddit.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

— Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018