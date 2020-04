Sabrina Sabrok asegura que no le interesa ser madre

Fue el pasado mes de febrero que la actriz emitió un comunicado en el que informó que debía cancelar algunas de sus presentaciones que tenía programadas, después de haber sufrido violencia por parte de su esposo.

En ese momento aseguró que Alejandro Flores trató de estrangularla y no era la primera vez que hacía esto. En exclusiva para el programa ‘Venga la alegría’, Sabrina habló sobre lo sucedido y explicó que ya se reconciliaron, continúan viviendo en el mismo y techo y continúan grabando vídeos juntos.

“Lo perdoné, él me dijo que no lo volverá a hacer y ya está, estamos juntos de nuevo, acá en Estados Unidos, la policía está muy al pendiente de eso, acá atienden mucho estos casos”, dijo la actriz porno.

Aunque esa declaración no fue la que sorprendió, sino que confesó que no le interesa ser madre: “no tendría que haber sido nunca madre, porque a mi no me gusta ser madre… no me interesa ser madre, fue la pendejada más grande que pude haber hecho en mi vida”.