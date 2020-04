Ester Expósito baila al ritmo de reggaetón y se vuelve tendencia

Este viernes se dio a conocer que el guionista Gustavo Rodríguez falleció a los 59 años, aunque por el momento no se ha revelado cuál fue la causa de su muerte.

A través de la cuenta oficial de Twitter de su hijo Javier Rodríguez se confirmó la muerte del gamer, creador del programa Nintendomanía transmitido por TV Azteca en 1995 y la revista Club Nintendo. “Gracias por todo pá, te voy a extrañar mucho. Sabes que siempre fuiste mi mayor ídolo”, se puede leer en el tuit junto a una imagen de su papá.

Por medio de sus redes sociales del productor se colgó un mensaje de despedida dirigido a todos sus seguidores y fanáticos la mañana de este sábado en la que dio a conocer dónde reposarán sus restos.

“Seré una luciérnaga. Y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas, en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa en el estado mexicano de Tlaxcala. Solo me verá del 27 de mayo a fines de junio quien quiera ir a verme… o cualquier noche en su imaginación. Iluminaré así el camino de quien me ama. Brillaré cuando yo quiera y vea que me necesiten, no cuando me exijan y desesperados recurran a mi. Mi luz no estará visible todo el tiempo, pero cuando se deje ver, será uno de esos recuerdos imborrables que te recordarán que me viste, que te vi y que estás en mis pensamientos por la eternidad. Seré una luciérnaga”