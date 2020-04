Shakira muestra el talento oculto de su hijo menor

Fue el pasado miércoles que el conductor habló sobre su actual estado de salud, tras haber salido del hospital por un cuadro de neumonía, aunque manifestó en entrevista para ‘Ventaneando’ que se encontraba feliz mostró preocupación porque aseguró que sus hijos tenían Sarampión, aunque tienen todas sus vacunas.

Después de estas declaraciones, el mismo programa contactó a Ingrid Coronado y la conductora desmintió que sus hijos tuvieran la afección viral y mencionó que solo fue una confusión de Fernando.

“Cuando me lo comunicaron, él me dijo que lo ideal es que se quedaran con él unos días más, porque ya les tocaba venirse con nosotros, para evitar más contagios, evidentemente me preocupé por su estado de salud, pero me dijo que él estaba bien y no se había contagiado”, después de que dio estas declaraciones, comencé a recibir mensajes si yo no había vacunado a mis hijos.