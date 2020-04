Paulina Rubio confirma que definitivamente no hará gira con Alejandra Guzmán

Fue durante un enlace con la presentadora de televisión Alejandra Espinoza en donde Paulina Rubio habló de cómo está pasando este momento en aislamiento junto a su familia y sobre la cumbia “Tú y Yo” que realizó junto a Raymix.

Pero también la presentadora se atrevió a preguntarle sobre la gira de la que habían rumores con Alejandra Guzmán y un poco incómoda Paulina respondió que de manera definitiva no se va a realizar.

“Pues es que no se va a hacer Ale, habían algunos planes, no puedo hablar mucho del tema, la verdad. Esta chava está bien ‘loquis’, no te puedo decir más que, no se va a hacer”, explicó la ‘Chica Dorada’.