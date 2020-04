Difunden vídeo que muestra cómo Ezra Miller supuestamente ahorca a una fan

El protagonista de ‘The Flash’ se ha convertido en tendencia desde ayer por la noche después de que comenzara a circular un vídeo de 14 segundos que muestra supuesto ataque que Ezra tuvo en contra de una fan.

El clip, grabado en un callejón en Islandia se viralizó de inmediato y se puede ver cómo una mujer se acerca a Ezra Milller haciendo algunos movimientos de baile, en eso el actor responde: “Oh, ¿quieres pelea?, ¿quieres pelea?” y en eso la toma del cuello y la tira al suelo.

Miles de internautas reaccionaron a este supuesto ataque incluso lo ‘cancelaron’ por esta supuesta agresión, aunque también existe otra versión de los hechos y aseguran que la fan acordó hacer eso durante el Meet & Greet con el actor.

Por el momento no existe contexto completo para cualquiera de las versiones que circulan en la web, aunque el responsable de la grabación muestra preocupación al ver a la mujer en el piso.

ezra miller choked a fan after and pulled to the floor what the fuck

pic.twitter.com/j4FIa5qs9t

— ch || b99 spoilers (@dazedchlmet) April 6, 2020