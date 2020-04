Emily Ratajwoski impacta a sus seguidores con una foto sin ropa

Desde hace algunos meses, Belinda ha dejado ver su verdadera personalidad y no aquella cómo la pintan en diversos medios de comunicación, lo anterior ha sido confirmado, gracias a las entrevistas que recientemente dio al ‘Escorpión Dorado’ y a Daniel Sosa, ambos sacaron el mejor lado de la cantante.

Recientemente la entrevista con el standupero, se viralizó gracias a que le preguntó diversas cosas de su carrera, donde inmediatamente, la cantante contó anécdotas que sus seguidores pensaron nunca escucharían.

A post shared by Daniel Sosa (@danielsosafado) on Mar 30, 2020 at 11:35am PDT

Entre estas anécdotas, Belinda confesó que durante ‘Aventuras en el tiempo’, telenovela que graban junto a Christopher Uckermann, este la terminó durante las grabaciones, hecho que hizo llorar a la cantante.

Esto salió a la luz, cuando Daniel comenzó a hablar de las primeras veces, momento que retomó Belinda, para confirmar que su primer beso fue con el famoso actor.

“El mío fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar. Sabes qué, que voy a decir que me enojaba mucho, Chris y yo éramos novios de chiquitos (…) cuando me cortó, cuando terminamos estábamos en ‘Aventuras en el tiempo’ de hecho, y de repente ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas’. Lloraba y lloraba, al día siguiente no quería ir al llamado”, declaró la actriz entre risas, hecho que provocó risas en el momento de la entrevista y a sus fanáticos al ver que Belinda siempre fue tan normal como cualquier niño.