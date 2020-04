Elenco de ‘La Niñera’ se reúne y así sorprendieron a los fanáticos de la serie

Las reuniones de nuestras series favoritas, siempre serán uno de nuestros momentos favoritos. Así lo demostró Fran Drescher, al aparecer en una grabación junto a todo el elenco de ‘La Niñera’, recrearán a la distancia el primer capítulo de la serie.

Lo anterior se llevará acabo el próximo lunes 6 de abril y promete ser uno de los mejores momentos para aquellos fanáticos que extrañan al elenco y se encuentran en casa por la cuarentena.

You asked. We delivered! Here’s a sneak peek at our once in a lifetime pilot table read of @TheNannyTV. Full video coming Monday 4/6! #PandemicPerformance #TheNanny pic.twitter.com/d1f9Mwgm5m

— Fran Drescher (@frandrescher) April 3, 2020