Fátima Torre presentó a su bebé recién nacido

La famosa protagonista de ‘Rosario Tijeras’ se ha popularizado en las redes sociales en varias ocasiones por el entusiasmo que transmite a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram a quienes contagia de energía positiva y motiva con sus rutinas de ejercicio pero también con el cuerpazo que ha forjado gracias a sus entrenamientos y estilo de vida saludable.

Justo la semana pasada Bárbara se volvió tendencia en Internet al viralizarse un vídeo que se grabó mientras realizaba una transmisión en vivo de sus rutinas de cardio, donde invitaba a sonreír, los clips que se publicaron en la web los tomó con mucho humor y como ella mantiene una vibración positiva no hace caso a los comentarios negativos, pero sí quiso mandar un fuerte mensaje a sus fans para mantener esa energía.

“¿Estás en casa? Come sano pero también come lo que más te guste. Acéptate como eres. Perdónate. Mimate mucho. Tú sola. Lo que más puedas. No seas dura contigo. Cuando eres dura contigo piensa esto: ‘¿Qué beneficios te da serlo? Solo te aprietas y sufres. Las personas exitosas. Las personas felices son las más auténticas ellas son lo que son. Lo que ves es lo que hay. No te castigues por algún error que hayas cometido. Perdónate”, escribió en el pie de la siguiente foto.