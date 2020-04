Luisito Comunica muestra la calidad de las copias de imitación de su marca de ropa

El YouTuber publicó un vídeo en el que hizo evidente la calidad de las copias que realizaron de su marca de ropa ‘El rey palomo’, la cual sus más fieles admiradores pueden adquirir en línea.

Luisito confesó que no se esperaba encontrar ropa ‘pirata’, sin embargo, también admitió que se sitió emocionado al enterarse que había personas imitando algo que está teniendo éxito como esta línea.

“La verdad es que uno no se puede molestar, porque como les digo, el hecho de que existan imitaciones de lo que haces, es cierta señal de éxito, entonces todo cool, todo chido, la verdad es que hasta me emocioné un poquito cuando me enteré que existían copias de imitación”, expresó en su vídeo.