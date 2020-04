Justin Bieber hace una transmisión en vivo con Tom Holland

Los famosos confesaron durante esta transmisión que realizaron desde sus casas que son admiradores uno del otro.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Justin Bieber que compartió con sus 131 millones de seguidores la transmisión en vivo que mantuvo con Tom Holland, protagonista de ‘Spider-Man’.

Todo comenzó porque el cantante estaba haciendo un en vivo cuando el actor le pidió entrar a su charla, finalmente Justin aceptó.

Tom de 23 años elogió el trabajo del canadiense de su documental que se publicó recientemente en YouTube, halago que sin duda alguna agradeció Justin Bieber, quien le dijo sin dudar, “¡Hermano, soy tan fan! Gracias por lo que dijiste de mi documental”.

Holland explicó que se encontraba en Londres y de no estar en cuarentena estaría grabando la película ‘Uncharted’. Por su parte Justin le dijo que estaba aburrido en su casa, Holland describió la videollamada como algo inesperado pero sin duda enloquecieron a sus más fieles admiradores quienes no dudaron en recatarla.

tom holland and justin bieber. that’s it. that’s the tweet. pic.twitter.com/o9kKSY8Ici

— tara (@StayBiebsTweet) March 31, 2020