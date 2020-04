Gaz Alazraki anuncia que habrá película de ‘El Club de Cuervos’

Fue hace 10 años que los músicos más importantes del habla hispana se unieron para crear “Somos el mundo”, una versión de “We are the world”, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, en 2010 buscaban ayudar a las víctimas del terremoto de Haití.

Ahora, la cantante Thalía quiso compartir nuevamente el vídeo para mandar un mensaje de fe y unión a la humanidad por la crisis que estamos viviendo en la actualidad por el coronavirus.

“La música siempre ha unido corazones en épocas difíciles. Quiero compartirles este momento mágico cuando nos juntamos esta gran familia del gremio de la música para darlo todo por nuestra gente en crisis. Es un mensaje que nos puede llenar de inspiración y de fe en estos momentos cuando nos necesitamos a todos. La energía en ese momento fue impresionante, vibraba de amor en ese recinto. ¡Es una canción llena de esperanza y plegaria de vida! Espero la disfruten tanto como yo”, escribió la cantante en sus redes sociales, donde compartió el vídeo.

En la grabación del vídeo aparecen Juanes, Ricky Martin, Vicente Fernandez, Romeo Santos, Belinda, Shakira, Thalia, Jenni Rivera, Tito El Bambino, Kany Garcia, Luis Fonsi, Willy, Ana Barbara, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Guerra, Cristian Castro, Paquita La Del Barrio, Ricardo Montaner, Gloria Estefan, Luis Miguel, Chayanne, Olga Tañon, Natalia Jimenez, Paulina Rubio, Kicky Jam, Melina Leon, Pitbull, Taboo, Daddy Yankee, entre otros.

Aunque esa no fue la única versión que existió en aquel año, ya que se lanzó “We are the world 25 for Haiti”, la cual buscaba el mismo objetivo. La grabación del 25 aniversario contó con más de 80 artistas e intérpretes como Justin Bieber, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Jennifer Nettles, Lionel Richie, Josh Groban, Tony Bennett, Mary J. Blige, Michael Jackson, Janet Jackson, Barbra Streisand, Miley Cyrus, Enrique Iglesias, Jamie Foxx, Wyclef Jean, Adam Levine, P!nk, BeBe Winans, Usher, Céline Dion, Fergie, Nick Jonas, Toni Braxton, Will.i.am, Snoop Dogg, Kanye West entre muchos más.

En 1985 se unieron Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarrea, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles y Stevie Wonder, entre otros para la campaña USA dor Africa, la cual tuvo como objetivo terminar con la hambruna en Etiopía.