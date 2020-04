Crean cuenta de TikTok para que aprendas a usar Excel

TikTok es una nueva aplicación que se ha encargado de enamorar a los jóvenes de todo el mundo, ya que en este mundo virtual, ha logrado convertir en tendencia a algunos usuarios que gracias a su creatividad se vuelven famosos.

Sin embargo, aunque es divertido, se ha convertido también en una herramienta para difundir conocimiento y convertirse en una aplicación útil, divertida e informativa.

A través de una cuenta que se llama “How To Excel”, se han dado a conocer múltiples funciones de Excel, para poder aprender a usarla y convertirte en un principiante experto en esta herramienta que es uno de los programas más usados.

Los vídeos aunque no son tan populares como otras publicaciones, han resaltado por ser contenido nuevo y no esperado dentro de esta plataforma y por supuesto, han logrado llamar la atención de generaciones que no usan activamente la aplicación.

Los vídeos tienen más de mil reproducciones y por supuesto, están acompañados de canciones famosas de TikTok.

Cabe destacar que “How To Excel”, es una de las varias cuentas que existen para usar Excel, de manera correcta.

¡Seguro en algún momento les servirá!