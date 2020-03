Difunden fotos de Ester Expósito en una romántica pose junto a Alejandro Speitzer

Hace unos meses Ninel Conde y Giovanni Medina volvieron a estar juntos con el único objetivo de que su pequeño hijo creciera de la mejor forma y en familia, sin embargo, tras el paso de las semanas esto no ha resultado bien, ya que recientemente la cantante afirmó que no ha podido ver a su hijo desde hace 18 días.

Lo anterior se supo, gracias a que interactuando con sus seguidores, confirmó que el padre de su hijo no le permite verlo desde hace días, hecho que levantó la preocupación de sus seguidores nuevamente.

“Imagínate yo que su padre me lo quitó arbitrariamente hace 18 días solo porque ya no quiero volver con él y ahora ni siquiera me lo quiere volver a comunicar por teléfono que por qué estoy diciendo lo que me está haciendo y que porque dice tener palancas con autoridades federales”, se lee al pie de un comentario que desató el apoyo de sus seguidores.