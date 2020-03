Margarita Gralia y su esposo, dan positivo por coronavirus

Durante este domingo, Belinda utilizó sus redes sociales, para enviar un mensaje a todos sus fanáticos y a quienes pudiera ayudar con sus palabras de aliento. Lo anterior, luego de tener una plática con su mamá y darse cuenta que en España hay miles de muertos, por lo que espera que en México pase lo mismo o sea un peor escenario.

“Mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad y porque ha fumado toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado preocupada en mi vida. No solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío Pepe que también está en una casa de asistencia y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus, y es un viejito de 87 años. No solamente estoy preocupada por ellos, sino por todos, por la humanidad, por todo el mundo”, declaró Belinda.

El mensaje de Belinda, fue dirigido a quienes han tomado a broma esta pandemia y quienes prefieren hacer bromas y memes sobre esto.

“Me preocupa lo que veo en redes sociales (…) Me parece que no es momento de pensar todo el día en ejercicio, todo el día enseñado nuestra rutina, comida, recetas o bailes de TikTok o bromas del Covid-19. No estamos siendo conscientes. Lo que está pasando en el mundo no es una broma. Se están muriendo miles de personas en el mundo y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de broma y de juegos. A mí no me hace gracia, por eso no me conecto casi en redes sociales”, confirma la también actriz preocupada por la situación que se vive a diario.

Afirmó que prefiere estar pensando en cómo ayudar a las personas afectadas por este pandemia, además de informarse a diario sobre lo que sucede en nuestro país, sin embargo, descartó unirse a los planes de algunos famosos cuando se trata de distraer a sus seguidores.

Criticó a quienes realizan recetas de cocina diariamente sin pensar, en las personas a las que mandan estos mensajes, muchas veces no tienen la posibilidad ni siquiera de comer.

“En este momento quiero que todos nos unamos de verdad, con el corazón, y que nos amemos y nos respetemos, y que seamos más inteligentes cada día y que sepamos cómo manejar estas situaciones y que no salgamos a la calle, como muchas personas en México, todavía salen y tienen reuniones y no les importa la vida de los demás (…) A veces me preguntó, de dónde habrá salido esta pandemia, será un virus creado, será algo que simplemente pasó, para que seamos más conscientes, para que valoremos más las cosas reales y no las cosas que no valen la pena en la vida”, con lágrimas en los ojos el mensaje de Belinda tocó corazones de sus seguidores y a quienes llegaron a su vídeo por equivocación.

La cantante afirmó que espera que en México no aumenten las víctimas por coronavirus, ya que no tenemos la infraestructura de otros países. Confirmó que aunque sabe que no todos los mexicanos pueden darse el lujo de no trabajar, espera que el gobierno implemente un programa para que estas familias no se exponga e invitó a sus seguidores en general, a crear una iniciativa en conjunto para también poder ayudar.

Belinda tocó el corazón de sus seguidores y por supuesto, afirmó que siempre lee a cada uno de quienes le escriben y que prefiere no decir nada sino tiene nada bueno que aportar, pero el mensaje final fue “quédate en casa.”