Los Backstreet Boys realizan concierto desde sus casas

Aunque el mundo entero atraviesa por una crisis sanitaria debido a la pandemia por el coronavirus, algunos famosos han decidido poner su granito de arena y contribuir a los que más necesitan, ya hemos escuchado casos de donaciones por parte de algunos como Ryan Reynolds, Lady Gaga entre otros.

Pero este fin de semana otras celebridades se unieron al ‘iHeartRadio’s Living Room Concert for America’ el cual fue presentado por Elton John, transmitido por la cadena FOX y con invitados especiales como los Backstreet Boys, Mariah Carey, Billie Eilish y Alicia Keys.

El objetivo de esta transmisión que hicieron los músicos desde sus casas, fue recaudar dinero destinado a las familias necesitadas y estas donaciones irán a First Responders Children’s Foundation y Feeding America, organizaciones benéficas que están ayudando a las familias durante este brote de coronavirus.

Y una de las actuaciones más aplaudidas en redes sociales fue la del grupo conformado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richardson, quienes entonaron su famoso tema “I Want It That Way”, esto después de que los Backstreet Boys cancelaran un concierto en Sao Paulo, Brasil por la pandemia.