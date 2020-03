Juanpa Zurita cumple 24 años y lo celebra con un pastel de coronavirus

Juapa Zurita se ha convertido en uno de los influencers más queridos de toda Latinoamérica y a pesar de todo, sigue dando su mejor versión ante cualquier circunstancia y recientemente lo demostró.

En su cumpleaños número 24, Juanpa celebró con toda su familia en Valle de Bravo, aunque se desconoce si viajaron y se expusieron al coronavirus, lo que sorprendió fue que recibió un pastel en forma de Covid-19.

Aunque fue criticado este momento, Juanpa decidió agradecer estos 24 años al lado de su familia y de una manera que no esperaba celebrar, lejos de amigos y sin una enorme fiesta de por medio como lo fue su cumpleaños pasado.

“Estamos viviendo un suceso histórico que tiene a todos parados, confundidos y en constante incertidumbre de que va a pasar. Pero siempre hay un lado bueno en lo malo. Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz). Acostumbro a vivir a 300km por hora, siempre brincando a lo que sigue y principalmente siempre BUSCANDO que es lo siguiente que quiero hacer. Este tiempo de reserva me ha enseñado a frenar, respirar y gozar. Que no necesito ningún tipo de viaje, de equipo de producción pesado, ni de colaboraciones para ser más feliz. Todo lo que necesito esta con mi familia, mis amigos y genuinamente gozar lo que hago y no en buscar perfeccionarlo, si no dejarlo ser! Y lo más importante, estar presente. Disculpen si ando muy filosófico pero también consideren que llevo 15 días encerrado. Estoy feliz y agradecido de vivir este cumpleaños así, porque toca mucho que aprender de esta época. Gracias Zuricatas por sus hermosos mensajes y edits. Los amo hoy y siempre”, se lee al pie de su fotografía donde aparece con un traje especial y guantes, aparentemente para evitar contagiarse de coronavirus o bien hacerle una especie de homenaje.