Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo cumplen 14 años de amor

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, tanto Alessandra como Eugenio, compartieron con sus más fieles seguidores que este viernes cumplieron 14 años en su historia de amor.

La primera en hacerlo fue la cantante y con un vídeo realizado con clips y fotografías que han sido captadas a lo largo de este tiempo juntos, desde su noviazgo hasta la propuesta de matrimonio, su boda y ahora su vida junto a Aitana.

“¡14 años juntos hoy! Feliz aniversario amor mío. Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. Te amo con toda la fuerza de mi ser. Y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos”, escribió en la descripción del clip.